فيديو | نهاية مأساوية لمشجع نفذ ركلة جزاء بكأس البرازيل!

المشجع المنحوس خرج من الملعب إلى المستشفى

شهدت مباراة فاسكو دا جاما وأتلتيكو جويانينسي في دور الـ16 من بطولة كأس البرازيل، والتي أقيمت على ملعب ساو جانواريو في ريو دي جانيرو، حدثًا كوميديًا انتهى بشكل مأساوي.

وفي ظل حملة إعلانية لفريق فاسكو دا جاما، دخل أحد مشجعي النادي إلى الملعب خلال استراحة ما بين الشوطين لتنفيذ ركلة جزاء أمام الجمهور بأكمله، لكن النهاية لم تكن سعيدة على الإطلاق.

نفذ المشجع ركلة الجزاء بنجاح، لكنه بعد ركل الكرة انزلق وسقط على كاحله وأصيب بكسر.

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وهرع الأطباء على الفور وتم إخراجه من الملعب على محفة من أجل نقله إلى المستشفى.

وغاب المشجع المُصاب عن الشوط الثاني من المباراة، لكن فوز فريقه على أتلتيكو جويانينسي (1-0) وتأهله إلى ربع النهائي، خفف من حدة أحزانه بسبب الإصابة القوية.

يذكر أن هذا النوع من الحملات الإعلانية، أصبح بمثابة ممارسة شائعة في ملاعب كرة القدم اللاتينية، تحديدًا بالأرجنتين والبرازيل، وتقرر اختيار هذه الإجراءات لتشجيع الجمهور على الحضور.