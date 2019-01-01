فيديو - مراسم تتويج الشارقة بطلًا للدوري الإماراتي

الملك حصد اللقب ولم يتلق سوى هزيمة وحيدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم الشارقة أمس السبت موسمه الكروي 2018-2019 بخوض آخر مباريات الموسم أمام الإمارات، ليتسلم بعدها درع الدوري.

الملك اختتم الموسم بالفوز أمام الإمارات بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الإمارات، ليحقق الفوز الـ17 له بالموسم.

وعقب المباراة، اتجه لاعبو الشارقة وجهازه الفني والإداري والطبي ومجلس إدارته إلى استاد خالد بن محمد، للاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري.

وقام لاعبو الشارقة بتسلم الدرع وسط احتفالات صاخبة من الجماهير، التي ملأت الاستاد، بجانب حضور عائلات اللاعبين.

وتم نصب ممر من الألعاب النارية، بالاستاد ليدخل منه اللاعبون إلى أرض الملعب مع أطفالهم ليتلقوا تحية الجماهير.

يذكر أن الملك توج بطلًا لدوري المحترفين، ولم يتلق طوال الموسم سوى هزيمة واحدة فقط.