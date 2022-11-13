فيديو | محتفلًا بالرقص مع والده .. العابد يواسي المولد بعد استبعاده من المونديال

العابد يوجه رسالة إلى المولد

احتفل نواف العابد صانع ألعاب فريق نادي الشباب، بانضمامه لصفوف المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما تم استبعاده الساعات الماضية، بدلًا من زميله فهد المولد.

هيرفي رينارد قرر اليوم الأحد، استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي النهائية، التي ستشارك في المونديال، وضم العابد بدلًا منه، بسبب مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا". اقرأ التفاصيل

وانتشرت مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيها العابد وهو يرقص ويحتفل مع والده وأصدقائه، بعد ضمه لقائمة الأخضر في المونديال.

وعلى الرغم من احتفالاته، لم ينس العابد زميله المولد، حيث وجه له رسالة يواسيه فيها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، بعد أن تم استبعاده من قائمة الأخضر.

العابد نشر صورة المولد وكتب عليها: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرًا لكم، الخيرة فيما اختاره الله، الله يعوض الكابتن فهد المولد، خبر محزن ولكن بإذن الله فهد أقوى، خيره إن شاء الله يا أبو مساعد".