فيديو | مباراة كرة سلة في صربيا تحولت إلى مظاهرة في حب الأرجنتين!

تحولت مباراة كرة سلة في صربيا إلى مظاهرة لتشجيع منتخب الأرجنتين خلال مواجهة منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.
منتخب الأرجنتين نجح في تحقيق فوز عريض على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب لوسيل، ليحجز ليونيل ميسي ورفاقه المقعد الأول في نهائي مونديال قطر.
مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 تزامنت مع مباراة فريق النجم الأحمر الصربي أمام زالجيريس كاوناس في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.
ومع تقدم منتخب الأرجنتين في النتيجة، ضجت الصالة بتشجيع "الألبيسيليستي" حيث تعالت الهتافات باسم المنتخب الأمريكي الجنوبي.
ومن المفهوم وجود حالة من العداء التاريخي بين كرواتيا وصربيا، وذلك بسبب سعي كرواتيا إلى الاستقلال عن صربيا والحرب بين البلدين، قبل حصول كرواتيا على الاستقلال في نهاية المطاف.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- ثنائي المغرب ومدافع سعودي .. أبواب الكبار مفتوحة أمام اكتشافات المونديال
- "ميسي وينه، كسرنا عينه" ليس الأفضل .. 7 هتافات مميزة للجمهور السعودي وصلت للعالمية
- صحف المونديال | ميسي "المريخي" يسافر عبر الزمن في قطر
- ساحر ظلمه مارادونا واسألوا كيمبس.. ميسي يحمل الأرجنتين على كتفه مثل دييجو!