فيديو | مباراة كرة سلة في صربيا تحولت إلى مظاهرة في حب الأرجنتين!

جماهير صربية تهتف لمنتخب الأرجنتين خلال مباراة كرة سلة.

تحولت مباراة كرة سلة في صربيا إلى مظاهرة لتشجيع منتخب الأرجنتين خلال مواجهة منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين نجح في تحقيق فوز عريض على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب لوسيل، ليحجز ليونيل ميسي ورفاقه المقعد الأول في نهائي مونديال قطر.

مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 تزامنت مع مباراة فريق النجم الأحمر الصربي أمام زالجيريس كاوناس في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

ومع تقدم منتخب الأرجنتين في النتيجة، ضجت الصالة بتشجيع "الألبيسيليستي" حيث تعالت الهتافات باسم المنتخب الأمريكي الجنوبي.

ومن المفهوم وجود حالة من العداء التاريخي بين كرواتيا وصربيا، وذلك بسبب سعي كرواتيا إلى الاستقلال عن صربيا والحرب بين البلدين، قبل حصول كرواتيا على الاستقلال في نهاية المطاف.