فيديو | لمحة وفاء من مشجع أهلاوي تجبر آلان سان ماكسيمين على التحرك!

طفل أهلاوي يحصد إعجاب وتقدير الجميع

أجبرت لمحة وفاء رائعة من أحد مشجعي النادي الأهلي نجم الفريق المعار حاليًا إلى فنربخشة التركي، آلان سان ماكسيمين، على التحرك وطلب مقابلته.

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الصحفي وليد سعيد نشر، عبر منصة إكس، مقطع فيديو يُظهر أحد الأطفال من مشجعي الأهلي يحضر إلى متجر النادي رغم حالته الصحية الصعبة والأمطار الغزيرة المنهمرة على جدة.

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الجناح الفرنسي اقتبس التغريدة وطالب بالمساعدة في الوصول إلى هذا الطفل، حيث كتب "ساعدوني لأصل إليه أرجوكم"، وقد لاقت تلك اللفتة الرائعة ترحيبًا كبيرًا من الجمهور.

ماكسيمين كان قد انضم إلى الأهلي الصيف الماضي ولكنه لم يُقنع المدرب ماتياس يايسله بمردوده والذي طالب الإدارة باستبداله هذا الصيف، ونتيجة لذلك انتقل إلى العمل تحت قيادة جوزيه مورينيو في الدوري التركي.

يُشار إلى أن الجمهور الأهلاوي ضرب مثالًا رائعًا في الوفاء حين واصل دعم الفريق بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بنهاية موسم 2021-2022.