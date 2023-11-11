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فيديو | "لقطة مؤلمة" .. مُخرج لقاء الوحدة والنصر "نائم في العسل" وأهدر هدف رونالدو!

أحمد رفعت
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty
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هدف رونالدو يُثير الجدل!

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شهدت مباراة الوحدة والنصر، لقطة مثيرة للجدل بسبب الهدف الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة.

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وحقق النصر الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال خالد شنيف مقدم برنامج "دورينا غير": "هناك لقطة مؤلمة لي كمواطن سعودي، لأن الدوري أصبح مُتابعًا عالميًا، وللأسف هناك هدف ضاع، لأن المخرج أو النقل التلفزيوني نائم في العسل".

المباريات التالية

وأضاف: "رونالدو سدد الكرة في البداية وتحولت إلى ركلة مرمى، فقام المخرج بإعادة الكرة أكثر من مرة، ثم تفاجئنا بالكرة في المرمى دون أن نعرف كيف دخلت، شيء غريب وهذه ليست أول مرة".

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واختتم الشنيف تصريحاته قائلًا: "لا أعلم ماذا يحدث، الدوري يتم نقله للعالم كله، وهذا ليس في المصلحة العامة، ولكن لا تعليق على هذا النقل".

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