فيديو | "لدينا 2 مانشيني" .. دليل يفضح تناقض مدرب منتخب السعودية في كأس آسيا

روبرتو مانشيني في موقف محرج جدًا..

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لا يُمكن للإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ إلا أن يلوم نفسه فقط، بسبب الهجوم والسخرية اللذين يتعرض لهما، على هامش النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا.

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الأخضر السعودي ودع مسابقة كأس أمم آسيا، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية (2-4) بضربات الجزاء، في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي هذا السياق.. استعرض الإعلامي الرياضي تركي العجمة عبر برنامجه "كورة"، التصريحات المتناقضة لمانشيني، خلال بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

العجمة أشار وهو يضحك بسخرية، إلى تصريح مانشيني، بعدم قدرة السعودية على المنافسة على لقب البطولة الآسيوية، ثم نفيه هذا الأمر، قبل أن يناقض نفسه مجددًا، بسبب مغادرته ملعب مباراة كوريا الجنوبية، أثناء ضربات الجزاء وقبل نهايتها رسميًا.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "مانشيني قال في تصريح تلفزيوني بعد اللقاء (إنه خرج من الملعب لفقدانه الأمل في فوز الأخضر مع تبقي ضربتي جزاء للكوريين يحتاجون أن يسجلوا واحدة منها فقط)، قبل أن يصرح في المؤتمر الصحفي (بأنه اعتقد أن المباراة انتهت)".

وعلق تركي العجمة على هذا التناقض؛ بقوله: "ما يحدث في المنتخب؛ يدل على أننا لدينا 2 روبرتو مانشيني"؛ في سخرية من اختلاف تصريحاته.

جدير بالذكر أن ياسر القحطاني، أسطورة منتخب السعودية ونادي الهلال، كان قد وصف مانشيني بأنه "جبان"، معتبرًا بأنه يُعاني من انفصام في الشخصية؛ وذلك بسبب خلافاته مع العديد من نجوم الأخضر.

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