فيديو | لا يرحم حتى الأطفال .. لويس سواريز يسجل هدفًا مذهلًا ضد أصدقاء ابنه

أسطورة برشلونة سجل واحدًا من أجمل أهدافه ضد أصدقاء نجله..

احتفل الأوروجوياني لويس سواريز نجم نادي جريميو البرازيلي بعيد ميلاد نجله بنجامين العاشر، بتسجيل واحد من أفضل الأهداف ربما في مسيرته الكروية بأكملها.

سواريز قام باستئجار ملعب كرة قدم للاحتفال بعيد ميلاد نجله، والذي حضره العديد من أصدقائه، وقرر أسطورة برشلونة المشاركة معهم في اللعب.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه سواريز أثناء خوض تلك المباراة المصغرة، لكن اللقطة الأبرز كانت قيام الأوروجوياني بتسجيل هدف مذهل من ركلة خلفية مزدوجة من ضربة ركنية.

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ويلعب سواريز حاليًا في نادي جريميو البرازيلي الذي انضم إليه في يناير 2023 بعقد لمدة سنتين. ولكن في وقت لاحق في أغسطس، أكد المهاجم أن النادي قد وافق على إنهاء عقده في ديسمبر 2023 بدلاً من 2024.

وارتبط سواريز مؤخرًا بالانتقال إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد انضمام صديقه المقرب وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي إلى النادي، وكشف سابقًا أن الاثنين حلما بالتقاعد معًا في نفس الفريق.