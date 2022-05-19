فيديو | لا مبالاة أم تقليلًا من الفيحاء؟ .. تصرف غريب من ميشيل بنهائي الكأس

تسبب البرازيلي ميشيل ديلجادو؛ لاعب الهلال السعودي، في حالة غضب لدى جمهور ناديه، على إثر تصرفه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الزعيم والفيحاء يلتقيان حاليًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في نهائي كأس الملك.

الهلال يبحث عن إضافة اللقب العاشر في تاريخه بهذه البطولة، فيما يسعى الفيحاء لإضافة اللقب الأول له.

ماذا فعل ميشيل؟

ميشيل يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء كما هي العادة منذ انضمامه للأزرق في الميركاتو الشتوي الماضي.

وفي الوقت الذي تشير به المباراة إلى الدقيقة 25، ظهر اللاعب في حالة أغضب الجماهير على مقاعد البدلاء.

اللاعبون على مقاعد البدلاء يُنتظر منهم أن يكونوا في حالة تركيز شديدة، تحسبًا لدخول اللقاء في أي لحظة، وقلب النتيجة والأداء.

لكن ميشيل ظهر مازحًا مع زميله مصعب الجوير ومداعبًا له بطريقة غريبة، مما أشعر الجماهير بحالة لا مبالاة من اللاعب في مباراة مصيرية ومهمة كنهائي كأس.

دكة الهلال.. وروح عالية 👏🏻 pic.twitter.com/ddHpeE1UdR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022

ماذا قدم ميشيل مع الهلال؟

البرازيلي يعد أحد الأوراق للمدرب الأرجنتيني رامون دياز على مقاعد البدلاء في مختلف اللقاءات، إذ يتم اللجوء له لتنشيط الملعب، وهو ما ينجح اللاعب غالبًا في إحداثه بالفريق.

شارك ميشيل في 15 مباراة بمختلف البطولات مع الزعيم بواقع 711 دقيقة، سجل هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.

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