فيديو | "لا تكرروا مأساة مصر والجزائر" .. محمد أبو تريكة يحذر المغرب بعد النكسة الإفريقية!

محمد أبو تريكة يفاجئ المسؤولين في المغرب..

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حذر الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة "المغاربة"؛ بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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منتخب المغرب الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الوطني وليد الركراكي، ودع بطولة كأس إفريقيا من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة (0-2) أمام جنوب إفريقيا.

وطالب أبو تريكة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، المسؤولين في المغرب بـ"الهدوء"؛ خاصة أنهم يملكون منتخبًا قويًا للغاية؛ يستطيع السيطرة على جميع البطولات، والمنافسة على أعلى مستوى.

واعتبر الأسطورة المصرية، أن كل ما ينقص هذا المنتخب فقط؛ هو هداف يستطيع ترجمة الفرص العديدة إلى أهداف، وأيضًا لاعب "8" يكمل عمل الثنائي سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، في وسط الملعب.

وشدد محمد أبو تريكة، على المسؤولين في المغرب، بعدم تدمير هذا المنتخب مثلما يحدث في الدول الشقيقة؛ قائلًا: "لديكم استقرار عكس مصر والجزائر وتونس؛ الذين يعانون من مشاكل وخلل كبير في المنظومة بالكامل.. أما أنتم لا".

وذكر أبو تريكة "المغاربة"، بالإنجاز التاريخي لهذا الجيل؛ بالوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم الأخيرة "قطر 2022"، في إنجاز غير مسبوق.

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