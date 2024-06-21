فيديو | لامين يامال يتسبب في صدمة لملك إسبانيا بعد مباراة إيطاليا!

فتى برشلونة الشاب كان أحد نجوم الفوز على إيطاليا

حرص الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، على التواجد في غرفة خلع الملابس لمنتخب بلاده، لتهنئة اللاعبين عقب الفوز على إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتغلب منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي، بهدف دون رد سجله مدافع الآتزوري ريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

ونشر الاتحاد الإسباني، مقطع فيديو لزيارة الملك فيليبي السادس، الذي تواجد في غرفة خلع ملابس الفريق وقام بتهنئة المدير الفني لويس دي لا فوينتي وصافح جميع اللاعبين.

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وظهر الملك فيليبي السادس وهو يصافح الفتى الشاب لامين يامال، وبعدها سأله: "لامين، كم عمرك!"، وعندما أجاب لاعب برشلونة بأنه لا يزال في الـ16، وضع الملك يده على وجهه وبدا مندهشًا من هذه الإجابة، نظرًا لحجم الموهبة التي يمتلكها والتي لا تناسب سنه الصغير.

وكان يامال أحد نجوم مباراة إيطاليا، حيث شارك مع زميله نيكو ويليامز الجناح الأيسر لإسبانيا، في شن هجمات شرسة على مرمى الآتزوري، ولولا براعة الحارس جيانلويجي دوناروما لانتهت المباراة بنتيجة كبيرة لصالح منتخب "لاروخا".

ويتصدر منتخب إسبانيا، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كرواتيا وإيطاليا التي تحتل مقعد الوصافة بـ3 نقاط فقط.