فيديو | كواليس مكالمة رئيس الهلال مع سالم الدوسري .. واللاعب يكشف هدفه القادم!

رصد رحلة سالم الدوسري من الرياض إلى الدوحة القطرية

احتفى نادي الهلال السعودي، بفوز نجمه الدولي الكبير سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

سالم توّج أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، للمرة الأولى في تاريخه؛ متفوقًا على القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

ونشر الزعيم الهلالي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يخلد رحلة الدوسري من الرياض إلى الدوحة؛ للتتويج بالجائزة.

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وعلق الهلال على المقطع؛ قائلًا: "عن المجد والمنجز.. ما قبل الحدث وبعده.. عن الإصرار والتحدي والشغف.. رحلة سالم الدوسري (الرياض - الدوحة).. لكتابة سطر آخر، رفع فيه راية المملكة خفّاقة، في أكبر قارة".

وظهر في الفيديو، نجم الهلال وهو يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس النادي فهد بن نافل؛ حيث قام الأخير، بتهنئة اللاعب، بالفوز بجائز "الأفضل" في آسيا.

وقال ابن نافل لـ"سالم الدوسري": "هذه الجائزة نتيجة تعب سنواتٍ عديدة.. أنت قدوة لكل اللاعبين السعوديين والشباب، استمر".

ومن ناحيته.. أعرب سالم، عن سعادته الكبيرة بهذه المكالمة، مؤكدًا على أنه افتقد تواجد رئيس ناديه معه، في الدوحة القطرية، التي شهدت حفل جوائز الاتحاد الآسيوي للعبة.

أيضًا.. تضمن مقطع الفيديو، حوارًا للنجم سالم الدوسري، يوعد فيه الجماهير الهلالية، ببذل كل جهده؛ للتتويج بكافة البطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وشدد الدوسري، على أنه لن يتوقف عند هذه الجائزة؛ حيث سيعمل على تطوير نفسه أكثر، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، في السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري البالغ من العمر 32 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2011.