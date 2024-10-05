فيديو| كلب يفسد على جاريث بيل فرصة ذهبية في بطولة للجولف!

موقف محرج للنجم الويلزي

تعرض النجم الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد وتوتنهام السابق، إلى موقف مُحرج خلال ممارسة رياضته المفضلة "الجولف".

ويشارك جاريث بيل حاليًا في منافسات بطولة ألفريد دانيل التي تقام في منتزه كروجر الوطني بجنوب أفريقيا.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، مقطع فيديو من منافسات البطولة، حيث قام جاريث بيل بضرب كرة الجولف في محاولة للاقتراب من العلم، لكن حدث ما لم يتوقعه أي من الحضور.

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وظهر كلب أفلت من أحد الحضور ليجري خلف كرة جاريث بيل ويمسكها بأسنانه ويهرب، مما أثار ضحكات جميع الحضور.

واعتزل بيل في يناير عام 2023، بعد أن حقق هدفه باللعب في كأس العالم مع منتخب بلاده ويلز، وذلك عقب فترة قصيرة قضاها في لوس أنجليس جالاكسي في الدوري الأمريكي.

ورحل بيل عن ريال مدريد بعد 8 سنوات قضاها داخل النادي الملكي وتخللها إعارة قصيرة إلى ناديه الأم توتنهام.

وساهم جاريث بيل بشكل مؤثر في فوز دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكل من الدوري الإسباني، كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني 3 مرات، وكل من كأس الملك وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.