فيديو | كريستيانو رونالدو يحصل على جائزته المفضلة قبل مواجهة الخليج

رونالدو يتفوق على جميع نجوم دوري روشن

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حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر على الجائزة المفضلة له في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك قبل دقائق من مباراة فريقه ضد الخليج.

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ويواجه النصر نظيره الخليج مساء اليوم السبت، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن في الدمام.

ومنحت رابطة دوري المحترفين جائزة أفضل لاعب في شهر مارس للنجم رونالدو، قبل دقائق من انطلاق مواجهة النصر والخليج ببطولة الدوري.

وبذلك يحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري للمرة الرابعة هذا الموسم، وذلك في 7 أشهر، ليتفوق على جميع لاعبي البطولة.

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ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي حاليًا برصيد 29 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ22 هدفًا.

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