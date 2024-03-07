فيديو | كريستيانو رونالدو ليس الضحية الوحيدة .. تحذير شديد اللهجة من حارس العين إلى النصر

خالد عيسى ينذر النصر قبل القمة الآسيوية المرتقبة..

قبل أيام قليلة من مواجهة النصر السعودي.. حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس المحترفين الإماراتي "مصرف أبوظبي الإسلامي"، بشكل رسمي.

العين يحل ضيفًا على النصر في العاصمة السعودية الرياض، يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوزه (1-0) على أرضه ووسط جماهيره، بالإمارات العربية المتحدة.

ودخل العين، مواجهته اليوم الخميس، أمام نادي اتحاد كلباء، في إياب نصف نهائي كأس المحترفين الإماراتي، باللاعبين البدلاء استعدادًا للقمة الآسيوية المرتقبة أمام النصر، مع الاستعانة ببعض النجوم الأساسيين؛ مثل الحارس الدولي المتألق خالد عيسى والظهيرين بندر الأحبابي وإيريك دي مينيزيس.

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وكاد زعيم الكرة الإماراتية، أن يدفع ثمن اللعب بالبدلاء غاليًا؛ حيث سقط بهدفين مقابل لا شيء أمام اتحاد كلباء، لتتجه المباراة إلى ضربات الجزاء الترجيحية؛ حيث كان العين قد فاز ذهابًا (2-0).

وفي ضربات الجزاء.. قدّم عيسى مستويات أسطورية، وتصدى لـ3 كرات متتالية؛ ليطير بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، إلى نهائي كأس المحترفين.

جدير بالذكر أن خالد عيسى، "تألق" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر؛ خاصة عندما تصدى لهدفين محققين للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.