الدون يخطف الأنظار في حفل موناكو

كان الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صانع الحدث كعادته أثناء مشاركته في مراسم حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، اليوم الخميس في موناكو الفرنسية.

وحرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على تكريم نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق، على مسيرته التاريخية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على منصة "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر خلاله رونالدو خلال تدريبه على مشاركته في سحب القرعة، حيث اكتفى النجم البرتغالي بالضغط على زر يوجه الكمبيوتر لاختيار المباريات، بعد أن يسحب زميله السابق في يوفنتوس، جانلويجي بوفون اسم الفريق من الوعاء الزجاجي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وداعب رونالدو مسؤولي "يويفا"، أثناء إعطائه التعليمات بطريقة الضغط على الزر، حيث بدا وكأنه سيحطم الزر بضربة قوية، لكنه تراجع وضغط عليه بطريقة كوميدية، قبل أن يعلق: "الأمر سهل.. لا يحتاج إلى قوة كبيرة".

وكرم ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كريستيانو بمنحه جائزة استثنائية، كونه حامل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 140 هدفًا، مع مختلف الفرق التي لعب لها.