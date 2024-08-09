فيديو | "رفع اسم العائلة" .. كريستيانو رونالدو يكشف عن حلمه "البسيط" بعد اعتزال كرة القدم!

حلم بسيط يرغب كريستيانو رونالدو في تحقيقه..

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن حلمه "البسيط"؛ بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يرتبط بعقد مع نادي النصر حتى 30 يونيو 2025؛ حيث تجرى المفاوضات حاليًا، لـ"التجديد" لمدة موسم أو اثنين، قبل الاعتزال.

وقال رونالدو في مقابلة جديدة مع شركة "ووب" المختصة بالأداء الرياضي، والذي يُعد الأسطورة البرتغالية أحد المستثمرين فيها: "عندما اعتزل؛ أريد من أطفالي أن يرفعوا اسم العائلة عاليًا.. هذا هو حلمي".

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وكشف مهاجم نادي النصر في المقابلة التي نشرتها الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الجمعة، عن امتلاكه "ملعبًا" في مسكنه بالعاصمة السعودية الرياض، أطلق عليه اسم ابنه "ماتيو".

وأوضح كريستيانو رونالدو أنه عندما يتواجد في المنزل، يحرص على ممارسة كرة القدم مع أطفاله في "ملعب ماتيو"؛ لافتًا إلى أن ابنته الصغيرة بيلا، بدأت هي الأخرى الركض في هذا الملعب.

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد لبداية مشواره مع النصر، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بمواجهة نارية أمام التعاون، يوم 14 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.