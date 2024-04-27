فيديو| "بكرتين في الملعب".. جزائري يدخل قائمة "أطرف الأهداف في العالم"

هدف ضاحك في الدوري الجزائري..

سجل فريق الكرة بنادي شبيبة القبائل الجزائري، واحدة من أطرف الأهداف في تاريخ كرة القدم، خلال مباراة الفريق أمام نجم بن عكنون في الدوري الجزائري.

وجاء الهدف الكوميدي عن طريق آدم رجم، في الدقيقة 78، في لقطة شهدت وجود كرتين داخل الملعب، بينما تم استئناف اللعب، حتى قام لاعب الشبيبة، بتسديدة إحدى الكرتين في شباك أصحاب الأرض، ليعلن عن تقدم فريقه.

اللقطة الغريبة في اللقاء لم تكن في الهدف فقط، بل كانت في احتساب 3 ركلات جزاء من أصل 5 أهداف شهدتها المباراة، التي انتهت بفوز شبيبة القبائل بنتيجة (3-2)، حيث سجل الشبيبة هدفين من ركلتي جزاء عن طريق أحمد معمري في الدقيقتين 41 و88، كما سجل عبد الرحمن حشود هدفًا من جزائية في الدقيقة 21.

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ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 33 نقطة من 23 مباراة، ليحتل المركز السابع في جدول الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، بينما تجمد رصيد نجم بن عكنون عند 23 نقطة من 23 مباراة، في المركز الرابع عشر.

ويتصدر مولودية الجزائر، ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة من 23 مباراة، فيما يأتي النادي الرياضي القسنطيني في الوصافة بـ43 نقطة، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد - الثالث - الذي يملك 42 نقطة من 22 مباراة.