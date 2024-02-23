فيديو | كأس إفريقيا في جدة .. الأهلي يحتفل بفرانك كيسييه بطريقة خاصة

الأهلي يحرص على الاحتفال بفرانك كيسييه

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حرص النادي الأهلي على الاحتفال بالنجم الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب وسط الفريق، بعد عودته من بلاده في كوت ديفوار، وذلك عقب التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

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ونجح منتخب كوت ديفوار بقيادة كيسييه، في التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو لاحتفال اللاعبين بالنجم فرانك كيسييه، جاء عنوانه: "نحتفل ببطل إفريقيا الرئيس فرانك كيسييه".



وقام النادي الأهلي بوضع مجسم على شكل كأس إفريقيا داخل ملعب التدريب، ليقوم اللاعبين باستقبال فرانك كيسييه والاحتفال معه بكأس إفريقيا الذي توج به مع منتخب بلاده كوت ديفوار.

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فرانك كيسييه قام برفع مجسم الكأس رفقة لاعبي الأهلي، من أجل الاحتفال معه بتتويجه بكأس أمم إفريقيا مع الأفيال.

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