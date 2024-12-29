فيديو | من "قوة الضعف" إلى "السعودية قالت للعراق روح" .. طرائف رياض الذوادي لا تتوقف!

"قفشات" ممتعة من المدرب البحريني المخضرم

تحول استوديو برنامج "الفريق التاسع" المذاع على قناة أبو ظبي الرياضية إلى عدد من المشاهد الممتعة والمضحكة بسبب طرائف المدرب البحريني المخضرم رياض الذوادي.

النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي يتداولون كل حلقة تقريبًا مقاطع فيديو من مداخلات الذوادي في البرنامج، وقد عنون في حلقة أمس فوز المنتخب السعودي على نظيره العراقي بالقول "عادت الروح .. والسعودية قالت للعراق روح".

وفي مقطع آخر من نفس الحلقة، احتار المقدم يعقوب السعدي من إجابة الذوادي على سؤال حول المنتخب المرشح للفوز بين الكويت والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج 26، حيث قال "الكويت، البحرين"، قبل أن يُوضح إجابته بأنه المنتخب البحريني.

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وفي مقطع ثالث، أثار الذوادي حيرة الحضور في الاستوديو بقدرته تحليل مباراتين أقيمتا في نفس الموعد، إذ اندهش الحاضرون من مشاهدته لمباراة اليمن والبحرين وكذلك السعودية والعراق، وقد فسر قائلًا "نعم شاهدت المباراتين، واحدة عبر التلفاز والثانية عبر الهاتف النقال".

وأخيرًا كانت قمة الضحك في الاستوديو حين أطلق الذوادي مصطلح "قوة الضعف" عند حديثه عن المنتخب الكويتي، وقد طالبه الحضور بتفسير ذلك الوصف الغريب وسط تعالي ضحكات الجميع.