فيديو | فينيسيوس جونيور يتعرض لإهانة عنصرية جديدة في قلب مدريد!

بعد 24 ساعة من هجوم جماهير برشلونة عليه

TOD TV

لا تزال ظاهرة العنصرية تسيطر على ملاعب كرة القدم الإسبانية، وتحديدًا النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جماهير أتلتيكو مدريد وهي تهتف خارج أسوار ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضد نجم ريال مدريد.

ويستضيف ملعب الروخيبلانكوس، مباراة مصيرية لأتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الطليان (1-0).

وظهرت جماهير أتلتيكو مدريد تهتف ضد فينيسيوس، حيث قالت: "آليه.. آليه.. فينيسيوس الشامبانزي"، وهي هتافات عنصرية ضد النجم صاحب البشرة السمراء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهتف فيها الجماهير ضد نجم ريال مدريد، حيث اعتاد هذه الأمور من جماهير فالنسيا وأتلتيكو مدريد ومؤخرًا من جماهير برشلونة.

وقام عدد من مشجعي برشلونة بترديد هتافات مسيئة لفينيسيوس جونيور، في محيط ملعب مونتجويك الأولمبي، أمس الثلاثاء، قبل مواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث هتفوا: "فينيسيوس، مت!".

TOD TV