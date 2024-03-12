فيديو | فينيسيوس يسيطر على المشهد .. هتاف "مروّع" يقتحم مواجهة برشلونة ونابولي!

حلقة جديدة من الإساءة للبرازيلي!

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تداول وراد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من مشجعي برشلونة وهم يرددون هتافات مسيئة لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، في محيط ملعب مونتجويك الأولمبي، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويحتاج الفريق الكتالوني للفوز على نابولي الليلة، من أجل التأهل لربع النهائي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل (1-1) في إيطاليا.

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ونشر برنامج "Carrusel Deportivo" الإسباني عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع الفيديو والذي يردد فيه العشرات من جماهير برشلونة "فينيسيوس، مت!".

وعانى فينيسيوس من إساءات عنصرية عديدة في الموسم الماضي، الأمر الذي دفع السلطات المعنية لاتخاذ إجراءات صارمة من أجل مواجهة هذا الظاهرة.

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