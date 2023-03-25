فيديو | فوق هام السحب .. احتفال تاريخي في السعودية بعد إنجاز التصنيف الولي للسيدات

أحمد رفعت
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دوري روشن السعوديSaudi Arabia

تكريم تاريخي لسيدات الأخضر

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حقق المنتخب السعودي للسيدات إنجازًا تاريخيًا، بالتواجد لأول مرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليُقيم له الاتحاد السعودي لكرة القدم احتفالًا تاريخيًا.

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واحتل المنتخب السعودي للسيدات المركز 171 في التصنيف الدولي لأول مرة في تاريخه، وذلك في إنجاز غير مسبوق.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية التابعة لاتحاد الكرة السعودي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو للاحتفال الذي نظمه الاتحاد لمنتخب السيدات.

وعلقت إدارة الكرة النسائية على الفيديو: "فوق هام السحب، يا عسى الفرحة تدوم، ومن إنجاز لإنجاز، ومعكم لا زلنا نكتب التاريخ، منتخبنا مصنف رسميًا".

وحققن سيدات السعودية أول بطولة ودية لهن في بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي ساعد على تواجدهن في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" لأول مرة.

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