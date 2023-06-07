فيديو | فوضى قبل نهائي دوري المؤتمر.. اعتداء ألتراس فيورنتينا على جماهير وست هام

اشتباكات معتادة بين الجماهير قبل النهائي الأوروبي

اندلعت أعمال الشغب في وسط العاصمة التشيكية "براج" ظهر اليوم الأربعاء بين بعض من جماهير نادي وست هام الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي قبل مواجهتهما.

ويلتقي وست هام مع فيورنتينا في براج اليوم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وانتشرت مقاطع فيديو من العاصمة التشيكية تظهر أعمال الشغب والعنف بين جمهور الفريقين رغم تقديرات نشر 10 آلاف جندي في التشيك على شرف النهائي.

وتقدر صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية عدد مشجعي وست هام المسافرين إلى التشيك بـ 25 ألف مشجع، 5 آلاف منهم فقط لديهم تذاكر حضور المباراة.

وبحسب الصحافي روب هاريس فإن مجموعة من مشجعي فيورنتينا اعتدوا على جماهير وست هام وكانت لديهم ألعاب نارية وأسلحة في بار وفق شاهد عيان.

لكن الشرطة حاولت الفصل بين الجماهير، خاصة الموجودين في وسط المدينة لمشاهدة المباراة في شاشات عملاقة.