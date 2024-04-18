فيديو | "فليمنعوهم من الحضور" .. أكرم عفيف ينفجر غضبًا في جمهور السد

أكرم عفيف يُعبر غن غضبه تجاه جمهور السد

عبر النجم أكرم عفيف لاعب نادي السد عن غضبه الشديد تجاه جمهور فريقه، رغم قيادته لفريقه للانتصار على الأهلي بنتيجة 9-1 ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وقال عفيف خلال تصريحات لقنوات "الكاس" القطرية: "أعتقد أننا لسنا مقصرين في شيء، ومرينا بموسم متعب جدًا بداية بتغيير المدربين والإصابات وكأس آسيا".

وأضاف أكرم: "أنا زعلان من الجمهور، تبقى 6 نقاط ونتوج بلقب الدوري القطري والحضور ضعيف جدًا، وعمري ما رأيت هذا العدد القليل من الحضور، خاصة وأننا لسنا مقصرين في شيء".

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وواصل: "السد أقوى دفاع وهجوم وأكثر لاعب سجل وصنع أهداف في السد، وإذا حضر الجمهور وانتقدني وقال إنني أسوء لاعب لن أعترض، ولكنهم لا يحضرون المباراة".

عفيف تابع: "إذا لعبنا مباراة ودية أفضل أو يقرروا منع جمهورنا من الحضور أفضل، ليس معقول إذا سجلت أروح أصفق لـ400 شخص يحضرون".

واختتم أكرم عفيف تصريحاته قائلًا: "المباراة القادمة لنا ستكون في ملعب البيت، ولكنني أشعر أنه لن يكون هناك حضور جماهيري".