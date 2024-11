فيديو | غني نشيد ليفربول .. رافا نادال ينسى ريال مدريد وسط أجواء آنفيلد

نجم التنس كان حاضرًا في قمة ليفربول وريال مدريد مساء أمس

تواجد أسطورة التنس، رافاييل نادال، في ملعب آنفيلد مساء أمس الأربعاء لحضور قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وضيفه ريال مدريد، وقد تناقل الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهره وهو يُغني نشيد الفريق الإنجليزي الشهير.

نادال أحد أكبر مشجعي الفريق الإسباني في العالم، ويرتبط بعلاقات قوية مع مسؤوليه ونجومه، ولكن يبدو أن أجواء ملعب آنفيلد المذهلة وحماس جمهور الريدز جعله ينسى ريال مدريد للحظات ويندمج مع الجماهير ويُغني معهم النشيد الشهير "You never walk alone".

نادال استمتع بالتأكيد بالأجواء وسط الملعب العريق لكنه لم يكن سعيدًا بما حدث على أرض الملعب، حيث خسر ريال مدريد اللقاء بهدفين نظيفين بعد إهدار نجمه كيليان مبابي ركلة جزاء كانت ستفرض التعادل على أرض الملعب.

ريال مدريد لا يمر بفترة جيدة حاليًا، حيث تُعد تلك خسارته الثانية تواليًا في دوري أبطال أوروبا عقب سقوطه على ملعبه أمام ميلان 3-1، وقد سبق أن خسر الكلاسيكو أمام برشلونة 4-0 في الدوري الإسباني.

حامل اللقب يُعاني في جدول ترتيب دوري الأبطال، حيث يتواجد في المركز الـ24 بـ6 نقاط فقط، فيما يتصدر ليفربول بـ15 نقطة وهي العلامة الكاملة.