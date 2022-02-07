فيديو | غرائب وطرائف مرتضى لا تتوقف .. وصلة دعائية أثناء مباراة مصر والسنغال!

أتاح نادي الزمالك لأعضائه فرصة متابعة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في مقره، وقد استغل رئيسه مرتضى منصور الأمر جيدًا جدًا لخدمه حملته الانتخابية في صراعه مع أحمد سليمان.

انتخابات مجلس إدارة الزمالك للدورة الجديدة 2021-2025 من المقرر أن تُقام يوم الجمعة القادم، ويتنافس على منصب الرئيس الثلاثي مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر جلال، لكن المنافسة مشتعلة بين الأول والثاني.

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مرتضى منصور أخذ دور المعلق على المباراة وأكد سعادته بإنجاز المنتخب، وقد وجه رسالة لمنافسه، أحمد سليمان، أشار خلالها إلى أن لاعبي الزمالك المتواجدين في المنتخب هو من قام بضمهم للنادي، مثل محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وانتقد الرئيس المثير للجدل إشراك مهاجم الزمالك المعار لسموحة، مروان حمدي، في المباراة، مؤكدًا أن محمد شريف مهاجم الأهلي كان الخيار الأفضل، وذلك مما يبدو لأنه لم يكن خلف ارتدائه القميص الأبيض بل اللجنة الإدارية التي تولت إدارة النادي خلال فترة إيقافه.

وطالب مرتضى خلال حديثه الحضور بعدم التدخين، كما طلب منهم قراءة سورتا الفاتحة وياسين وآية الكرسي ليُوفق الله المنتخب المصري، كما دعا الله أن يُبعد عن الزمالك الشياطين.

وأتم حديثه بالتأكيد على عدم صحة ما يُشاع من منافسيه بأن الدولة تُريد هزيمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك، مشيرًا إلى أن أصوات الأعضاء هي من تنصر أو تهزم أي مرشح.

يُشار إلى السنغال تُوجت بلقب كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من النهائي بالتعادل السلبي.

اللقب القاري هو الأول في تاريخ السنغال في كأس أمم إفريقيا، وكان ساديو ماني وزملاؤه قد خسروا نهائي 2019 أمام الجزائر، فيما خسر محمد صلاح ورفاقه المباراة النهائية أمام الكاميرون في نسخة 2017.