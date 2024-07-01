فيديو | "غبي" .. كيفين دي بروينه يواصل سقطاته بسبب "جيل بلجيكا الذهبي"

ماذا فعل كيفين دي بروينه؟..

واصل النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، "سقطاته" أمام وسائل الإعلام؛ وذلك بعد خروج منتخب بلاده، من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب بلجيكا بقيادة دي بروينه، ودع بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024؛ بعد الخسارة (0-1) أمام فرنسا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وبعد المباراة.. تم توجيه سؤال إلى دي بروينه، في منطقة التصريحات الإعلامية؛ عن "رأيه" في فشل "الجيل الذهبي" لمنتخب بلجيكا، في تحقيق أي بطولة.

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دي بروينه رد على السؤال؛ قائلًا: "هل هذا يعني بأن ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا لا يملكون جيلًا ذهبيًا؟!"؛ قبل أن يشكر الإعلاميين ويغادر.

وأثناء المغادرة.. رصدت الكاميرات النجم البلجيكي وهو يردد كلمة "غبي"؛ في إشارة إلى الصحفي الذي سأله عن "الجيل الذهبي" لمنتخب بلاده.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها كيفين دي بروينه الجدل، خلال تصريحاته الإعلامية؛ حيث سبق ووصف منتخب بلجيكا بـ"العجوز"، قبل انطلاق كأس العالم "قطر 2022"، معتبرًا أن الفرصة الوحيدة كانت في 2018، كما أنه هاجم الجماهير في النسخة الحالية من بطولة "يورو 2024"؛ عندما قال: "الذي يعرف لعب الكرة يأتي ويعلمنا!".

جدير بالذكر أن دي بروينه، طلب من نجوم بلجيكا، عدم تحية الجماهير بعد نهاية مباراة المنتخب أمام أوكرانيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ بسبب إطلاقهم صافرات الاستهجان عليهم، خلال مجريات اللقاء.