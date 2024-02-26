فيديو | علي البليهي يفاجئ الهلال والنصر معًا .. ويتعهد بكشف الحقيقة الكبرى

مفاجأة جديدة من علي البليهي..

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هز النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي بـ"مفاجأة" غير متوقعة.

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البليهي يقدّم مستويات أكثر من رائعة مع الهلال، في الموسم الحالي 2023-2024؛ توّجه بالوصول مع الفريق إلى 24 انتصارًا متتاليًا، في كافة البطولات.

وظهر المدافع الهلالي - بشكل غير متوقع -، في مقطع فيديو مع الإعلامي الرياضي علي هبة، صاحب مفاجأة مفاوضات النصر مع اللاعب.

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هبة الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع البليهي، كان قد أعلن في صيف 2022، اجتماع اللاعب مع مسؤولي نادي النصر، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض؛ لبحث الانضمام إلى الفريق، أثناء أزمة التجديد مع الهلال.

ووقتها.. كذب وكيل علي البليهي، الإعلامي الرياضي، وسط قسم متكرر من الأخير عبر وسائل الإعلام، على صحة معلوماته بشأن "اجتماع الفندق".

وبعد مرور عام ونصف تقريبًا على هذه الخلافات.. عاد البليهي للظهور مع هذا الإعلامي؛ قائلًا: "لا يُمكن أن أنسى فضل هبة عليّ، وعلى مسيرتي الكروية".

وتعهد المدافع الهلالي للإعلامي، بكشف الحقائق والرد على جميع الأسئلة؛ ليكتب علي هبة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "باقي الحوار سيتم نشره في وقته المناسب.. خاصة اجتماع الفندق".

وبالتالي.. سيتعرف الشارع الرياضي السعودي أخيرًا، على الحقائق المخفية في مفاوضات نادي النصر مع علي البليهي؛ والتي كادت أن تكون واحدة من أكبر قصص الخيانة الكروية في المملكة.

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