فيديو | علي البليهي يخالف عادته بتصرف مفاجئ أمام جماهير الاتحاد

كيف رد مدرج النمور على إشارة مدافع الهلال؟

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أقدم علي البليهي، مدافع الهلال، على تصرف مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

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وسقط الاتحاد، في فخ الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانتشرت عدة مقاطع من مدرجات جماهير الاتحاد على موقع "X" (تويتر سابقًا)، تظهر توجه علي البليهي إلى مدرج النمور لتحيتهم على مساندتهم لفريقهم خلال المباراة التي حسمها الزعيم بثلاثية.

وردت جماهير الاتحاد على تصرف مدافع الهلال، بالتصفيق والهتاف له بعد المباراة في تصرف حضاري من الطرفين.

وعلق حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، على هذه اللقطة عبر حسابه بمنصة "X"، قائلًا: " الأخلاق الكبيرة بين علي البليهي والجماهير الرياضية محل احترام من الجميع.. الخلوق البليهي يقدم التحية للمدرج الاتحادي.. تواضع كبير هلالي عند الفوز".

يذكر أن علي البليهي من اللاعبين المعروفين بميلهم لاستفزاز المنافسين، وخصوصًا اللاعبين الكبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر وليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة وقائد منتخب بولندا.

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وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم، بينما تجمد رصيد الاتحاد، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي.

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