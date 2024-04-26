فيديو | علي البليهي الملثم يقتل منتقديه بـ"رشاشه الخاص" .. تصرف مثير من نجم الهلال أمام الفتح

علي البليهي يشعل الجدل مجددًا

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أيام صعبة عاشها النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي؛ بعد "توديع" الفريق الأول لكرة القدم، مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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الهلال ودع دوري أبطال آسيا، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز على العين الإماراتي (2-1)، في مباراة الإياب بالعاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان قد خسر "ذهابًا" على أرض منافسه، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وتم تحميل البليهي، مسؤولية "توديع" المسابقة القارية الكبرى؛ بسبب أخطائه الكارثية، خاصة في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد"، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ويبدو أن البليهي، حرص على الرد على كل من انتقده؛ وذلك خلال احتفاليته بهدفه في مرمى الفتح، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الانتصار بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفتح، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

البليهي سجل هدفًا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ثم قام بالاحتفال؛ من خلال تغطية وجهه، ثم تقليد شكل "الرشاش الآلي" بيده، كما لو كان يصوب النيران على كل من انتقده في الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت في الأيام الماضية؛ بشأن تراجع الإدارة الهلالية، عن تجديد عقد علي البليهي، وإمكانية رحيله عن الفريق الأول، في الصيف القادم.

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