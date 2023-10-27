فيديو | طلب غريب إلى تركي آل الشيخ .. شاب أردني يتحدى كريستيانو رونالدو للتوقيع مع النصر

شاب أردني يتحدى كريستيانو رونالدو

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. أعلن شاب أردني يدعى وليد عمر، تحديه للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، يعيش أفضل أيامه مع النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ مسجلًا 14 هدفًا وصانعًا 7 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

ووجّه عمر في مقطع فيديو، رسالة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، يطلب فيها "التسابق" مع الأسطورة البرتغالية.

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وقال الشاب الأردني: "أرغب في تحدي رونالدو، في سباق 50 أو 100 متر.. إذا فزت عليه؛ يقوم نادي النصر بـ(الاستثمار فيّ) كلاعب".

وأعرب وليد عمر، عن ثقته الكبيرة في إمكانياته، وقدرته على الفوز أمام كريستيانو رونالدو، وتشريف تركي آل الشيخ، ورفع رأسه عاليًا.

وأكد عمر البالغ من العمر 22 سنة، على أنه مستعد لتنفيذ أي طلب لرونالدو، إذا فاز الأخير في السباق.

ومن ناحيته.. وافق آل الشيخ، على "جمع" رونالدو بالشاب الأردني، في إحدى الفاعليات؛ قائلًا: "لكن السباق عند نادي النصر".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، انضم إلى نادي النصر في يناير من عام 2023؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل راتب يصل إلى 500 مليون يورو.

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