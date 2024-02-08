فيديو | "طقه إذا فعل هذا!" .. تركي آل الشيخ يحرض أسطورة الهلال على ضرب نجم النصر

تركي آل الشيخ يزيد إثارة الديربي..

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على الالتقاء بمجموعة من أساطير السعودية، قبل ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر.

النصر يواجه الهلال، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

آل الشيخ مازح محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى في الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال اللقاء؛ حيث حرضه على "ضرب" البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر.

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وقال رئيس هيئة الترفيه لـ"الدعيع" وهو يمزح: "إن غرس تاليسكا العالم.. طقه"؛ في إشارة إلى الاحتفالية المتوقعة حال تتويج النصر، بلقب كأس "موسم الرياض".

احتفالية الغرس بدأت مع المدافع الدولي علي البليهي؛ عندما قام بوضع علم فريقه الهلال، في منتصف ملعب "الأول بارك"، بعد الفوز على النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وتاليسكا من ناحيته.. رد الصفعة إلى البليهي؛ عندما غرس علم نادي النصر، في منتصف ملعب "الملك فهد" بالطائف؛ بعد الفوز على الهلال بالذات، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز فقط على النصر؛ من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب العالمي على احتمالين "الانتصار أو التعادل".