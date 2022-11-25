فيديو | طبيب هولندي ينقذ مشجعاً من الموت بمدرجات المونديال

لقطة مرعبة ولكن مرت بسلام

شهدت مدرجات لقاء السنغال مع هولندا في كأس العالم واقعة مؤسفة بتعرض أحد المشجعين لأزمة صحية أنقذه منها حضور مشجع طبيب.

الواقعة تعود للقاء الذي أُقيم في اليوم الثاني من المونديال وانتهى بفوز الفريق الهولندي بهدفين نظيفين على نظيره السنغالي.

وتعرض مشجع قطري لوعكة صحية بعد بلع لسانه، ولكن لحسن الحظ بحسب صحيفة "الشرق" القطرية أنقذه تواجد طبيب ضمن المدرجات.

الطبيب بحسب التقرير هو مشجع لهولندا كان حاضراً لمساندة بلاده، ولكن تحرك مباشرة وباشر عمله الأصلي وأنقذ المشجع.

وتدخل المسعفون المتواجدون بملعب "الثمامة" لاستكمال عملية إنقاذ المشجع ومعالجته، ثم نقله لأحد المستشفيات القريبة للاطمئنان على استقرار حالته.