فيديو صادم | ماذا يحدث في اليورو؟! .. اعتداءات وحشية من الأمن الألماني على مشجع خلال مواجهة البرتغال وسلوفينيا

ما سبب كل تلك اللكمات والضربات الوحشية؟!

بينما كان المنتخب البرتغالي يعاني داخل أرض الملعب أمام سلوفينيا، كان أحد المشجعين يعاني أكثر منه أسفل المدرجات في بداية الممر المؤدي لغرف خلع الملابس باستاد دوتش بانك بارك.

رفاق النجم كريستيانو رونالدو لم يتمكنوا من التغلب على سلوفينيا في الوقت الأصلي ولا حتى في الأشواط الإضافية، فكلاهما انتهى بالتعادل السلبي 0-0، إذ أهدر الدون ضربة جزاء في الدقيقة 105، لكنهم نجحوا في خطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بفضل ركلات الترجيح (3-0).

لكن الصادم حقًا في المباراة ما نشره حساب صحيفة "ريكورد" البرتغالية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة نشرت فيديو لرجال أمن استاد دوتش بانك بارك في مدينة فرانكفورت الألمانية وهم يقومون باعتداءات وحشية على أحد المشجعين، حيث انهال أربعة أو خمسة رجال عليه باللكمات والضربات في مختلف أنحاء الجسد، فيما تم تكبيل آخر وطرحه أرضًا.

ولم توضح الصحيفة جنسية المشجع المعتدى عليه سواء أكان برتغاليًا أو من سلوفينيا، ولم توضح حتى سبب تلك الاعتداءات الوحشية.

يذكر أن بالفوز في هذه المباراة تأهلت البرتغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي، المقرر إقامته في الخامس من يوليو الجاري.