فيديو | شعور بالإحباط .. أمير قطر يتفاعل مع إهدار سالم الدوسري لركلة جزاء أمام بولندا

الدوسري أهدر ركلة جزاء كاد أن يتعادل بها للمنتخب السعودي

تواجد الأمير تميم بن حمد؛ أمير دولة قطر، في ملعب المدينة التعليمية اليوم السبت، من أجل مؤازرة المنتخب السعودي، في مباراته أمام بولندا، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

ويحرص دائمًا أمير دولة قطر على حضور جميع مباريات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، من أجل مؤازرتهم وتشجيعهم لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه الأمير تميم بن حمد، وهو يترقب سالم الدوسري أثناء تنفيذه ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب السعودي أمام بولندا.

وظهرت علامات الإحباط على الأمير تميم بن حمد الذي كان يتمنى أن يسجل الدوسري هدف التعادل لمنتخب السعودية، بعدما قام لاعب الأخضر بإهدار الركلة.

وتلقى المنتخب السعودي الهزيمة من نظيره البولندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.