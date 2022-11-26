فيديو | شعور بالإحباط .. أمير قطر يتفاعل مع إهدار سالم الدوسري لركلة جزاء أمام بولندا
تواجد الأمير تميم بن حمد؛ أمير دولة قطر، في ملعب المدينة التعليمية اليوم السبت، من أجل مؤازرة المنتخب السعودي، في مباراته أمام بولندا، ضمن منافسات كأس العالم 2022.
ويحرص دائمًا أمير دولة قطر على حضور جميع مباريات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، من أجل مؤازرتهم وتشجيعهم لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال.
وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه الأمير تميم بن حمد، وهو يترقب سالم الدوسري أثناء تنفيذه ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب السعودي أمام بولندا.
ردت فعل سيدي سمو الأمير #تميم_بن_حمد— محمد النعيمي 🇮🇹🇶🇦 (@qtr_alaz) November 26, 2022
بعد ضياع ركلة الجزاء #السعودية أمام #بولندا #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/SzbYyYbt63
وظهرت علامات الإحباط على الأمير تميم بن حمد الذي كان يتمنى أن يسجل الدوسري هدف التعادل لمنتخب السعودية، بعدما قام لاعب الأخضر بإهدار الركلة.
وتلقى المنتخب السعودي الهزيمة من نظيره البولندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.