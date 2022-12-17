فيديو | شاب يستغل تعادل المغرب أمام كرواتيا ويتقدم لخطبة صديقته

أحمد رفعت
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Morocco fans.Getty
كأس العالمكرواتيا vs المغربكرواتياالمغرب

المشجع المغربي يستغل وجوده في مباراة كرواتيا ويخطب صديقته

استغل أحد مشجعي المنتخب المغربي، تسجيل أسود الأطلس لهدف التعادل في مرمى كرواتيا، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، من أجل التقدم لخطبة صديقته.

وكان منتخب كرواتيا قد تقدم بالهدف الأول في المباراة التي جمعت بين المنتخبين بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل أسود الأطلس بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

ورصدت عدسات "جول" قيام، احتفال أحد مشجعي منتخب المغرب بخطبة صديقته، أثناء مباراة الأسود أمام كرواتيا..

وكان المشجع قد طلب من صديقته الموافقة على خطبتها، بعدما سجل منتخب المغرب هدف التعادل أمام كرواتيا، وافقت الفتاة وسط فرحة من الجماهير المحاوطة بالثنائي، ليحتضنها ويخطبها بشكل رسمي أمام الجميع.

يُذكر أن منتخب المغرب قد خسر أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، ليتوج الأخير بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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  • 66666ألمانيا، 2014
  • 123842إسبانيا، 2010
  • 45395إيطاليا، 2006
327752 الأصوات
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