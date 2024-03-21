فيديو | سلمان الفرج يتسبب في غضب روبرتو مانشيني مجددًا .. وشرط وحيد لعودته إلى المنتخب

الحديث عن أزمة استبعاد سلمان الفرج لا يتوقف أبدًا..

أعرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن غضبه الكبير؛ بسبب السؤال المتكرر عن "استبعاد" سلمان الفرج، قائد نادي الهلال.

مانشيني يستبعد الفرج من قائمة المنتخب السعودي، منذ الأزمة الشهيرة التي سبقت المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها.

وعند سؤاله مجددًا عن الفرج، بعد فوز السعودية الصعب على طاجيكستان (1-0)، مساء الخميس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ قال المدير الفني الإيطالي لوسائل الإعلام: "غيروا السؤال".

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وأشار مانشيني، إلى أنه قال كثيرًا إن أبواب الأخضر السعودي، مفتوحة أمام جميع اللاعبين، ولن يكرر هذا الأمر مجددًا.

ووضع روبرتو مانشيني، شرطًا أمام عودة قائد الهلال أو أي لاعب من المستبعدين؛ هو "الحديث" معه شخصيًا، وإبداء الرغبة في العودة إلى المنتخب مجددًا.

جدير بالذكر أن مانشيني، استبعد إلى جانب الفرج؛ كلًا من ثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، وثنائي الاتفاق علي هزاز وخالد الغنام؛ بسبب تمردهم قبل كأس أمم آسيا الأخيرة.