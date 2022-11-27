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فيديو | "سالم وينه" .. جمهور الأرجنتين يسخر من السعودية بعد هزيمة بولندا

زهيرة عادل
9:59 ص غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Salem Al-Dawsari Saudi Arabia World Cup 2022
"ميسي وينه .. كسرنا عينه" تتحول لـ"سالم وينه" بعد هزيمة السعودية أمام بولندا

حان وقت الثأر للجمهور الأرجنتيني، الذي احتفل بسقوط المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي، على الطريقة السعودية، وبالطريقة نفسها التي سخر بها السعوديون من التانجو.

بالأمس، تلقى الأخضر السعودي الهزيمة أمام بولندا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

هزيمة السعودية نشرت الفرحة في الأرجاء الأرجنتينية، فقبل أيام أسقط الأخضر التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوارهما بالمونديال.

واحتفل أحد مشجعي الأرجنتين في سوق واقف بسقوط الأخضر، مرددًا: "سالم وينه"، بعدما كان يسخر السعوديون منه في المباراة الماضية، مرددين: "ميسي وينه .. كسرنا عينه".

يذكر أن السعودية تحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، خلف بولندا (4 نقاط)، الأرجنتين (3 نقاط)، وتحل المكسيك أخيرة بنقطة وحيدة.

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