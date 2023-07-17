فيديو | رئيس برشلونة أم متعهد حفلات .. لابورتا يغني لزوجة آخر الصفقات!

علي رفعت
laportaGetty Images
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاإيلكاي جوندوجان

موهبة جديدة لدى رئيس برشلونة!

لم يكن كافيًا بالنسبة لسارة جوندوان أن ترى زوجها يحقق حلم حياته ويرتدي قميص برشلونة للمرة الأولى خلال حفل تقديمه لاعبًا جديدًا للنادي الكتالوني، فقد كان اليوم يتزامن مع عيد مولدها.

وفورًا عندما علم رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا بالأمر جاء بكعكة عيد ميلاد صغيرة لها وأقام احتفالية بسيطة خلال تقديم اللاعب.

لابورتا أشعل الشمعة بنفسه وقام بغناء أغنية عيد الميلاد لسارة في حضور زوجها والعديد من الصحفيين ووسائل الإعلام متجاهلًا الحدث الرئيسي.

وكان برشلونة قد نجح في الحصول على خدمات جوندوان بشكل مجاني من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتهاء عقده مع الأخير.

جدير بالذكر أن جوندوان سيسافر مع بعثة برشلونة المتجهة إلى الولايات المتحدة من أجل خوض عدة وديات استعدادًا للموسم الجديد، أبرزهم سيكون أمام ريال مدريد.

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