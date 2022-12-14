فيديو | رينارد يتواجد في ملعب البيت لدعم المغرب أمام فرنسا

المدرب الفرنسي يتمنى فوز المغرب على منتخب بلاده

حرص الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، على التواجد في ملعب البيت، من أجل دعم منتخب المغرب أمام منتخب بلاده في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

رينارد أعلن خلال تصريحات صحفية قبل المباراة، عن دعمه لمنتخب المغرب الذي أشرف على تدريبه في مونديال 2018 أمام فرنسا، متمنيًا له الفوز والتأهل إلى نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه رينارد وهو يدخل ملعب استاد البيت، لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا.

وظهرت الجماهير وهي تلتقط صورًا تذكارية مع رينارد، في حين حاول بعض الصحفيين والمراسلين إجراء حوار صحفي معه، إلا أنه رفض وتوجه إلى الملعب.

ويواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022 على ملعب البيت، حيث سيلعب الفائز من تلك المواجهة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، والمقرر له يوم الأحد المقبل.