فيديو | ريال مدريد يدعم "فتاة فينيسيوس" بعد عنصرية أولتراس أتلتيكو بلفتة مميزة

ريال مدريد تحرك بشكل سريع لدعم الفتاة التي تعرضت للعنصرية في الديربي أمام أتلتيكو..

قرر نادي ريال مدريد توجيه بادرة رائعة تجاه الفتاة التي تعرضت إلى العنصرية خلال مواجهة ديربي مدريد، والتي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية، كشفت إن رابطة الدوري الإسباني أكدت بالفعل أنها ستبلغ لجنة مكافحة العنف بـ"الترهيب" المزعوم الذي قامت به مجموعة من أولتراس أتلتيكو مدريد ضد فتاة في الملعب كانت ترتدي قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ووقعت تلك الأحداث قبل بداية الديربي مباشرة، وحسب محطة "Ser" الإذاعية الإسبانية فإن رابطة الدوري الإسباني لديها بالفعل الصور وتحاول التواصل مع أسرة الضحية للوقوف على كافة تفاصيل الموقف.

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ريال مدريد من جانبه قرر ألا يتأخر في تقديم الدعم لتلك الفتاة وعائلتها، حيث دعاها إلى حضور مباراة لاس بالماس التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2023-2024، وحقق فيها الفريق الملكي الفوز بهدفين نظيفين.

ريال مدريد لم يكتف فقط بدعوة الفتاة وعائلتها إلى المباراة، بل تم منحها وشقيقها قميصين للنادي، والحصول على توقيعات كافة أعضاء الفريق، إلى جانب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

ويحاول ريال مدريد مناهضة كافة أشكال العنصرية، خاصة بعد الحوادث المؤسفة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور في ملاعب المنافسين في "لا ليجا" خلال الموسم الماضي، والتي فجرت حملة هائلة لمكافحة العنصرية في الملاعب الإسبانية.