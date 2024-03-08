فيديو | بـ"رسالة مثيرة" .. ضمك لا يهمه أرقام الهلال المرعبة ويتوعد بـ"إسقاطه" قريبًا!

رسالة من ضمك إلى الهلال..

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وجّه نادي ضمك السعودي، رسالة إلى عملاق الرياض الهلال، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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ضمك يحل ضيفًا على الهلال، يوم 16 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري رشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو من مباراة الفريق أمام الهلال، بالدور الأول من مسابقة الدوري، مع مقولة: "والله بجيك.. بجيك"، مع رمز تعبيري يشير للوعيد والتحذير.

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وكان الهلال "المتصدر"، قد حقق فوزًا مهمًا على نادي الرياض، مساء يوم الجمعة، بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري؛ ليوسع الفارق مع النصر "الوصيف"، إلى 12 نقطة كاملة.

جدير بالذكر أن الهلال، وصل بالفوز على الرياض، إلى الانتصار السابع والعشرين على التوالي في مختلف المسابقات، في انتظار تأكيدات موسوعة جينيس، على معادلته الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس.

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