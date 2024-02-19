فيديو | برد فعل مثير .. جوارديولا يفاجئ الجميع بعد تواجد ممثل كيليان مبابي في مقر مانشستر سيتي!

جدل جديد بشأن مستقبل كيليان مبابي..

فاجأ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الوسط الرياضي العالمي؛ بـ"رد فعل مثير" على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

مبابي قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ومنذ اتخاذ قرار الرحيل، وكافة التقارير العالمية تؤكد انضمام المهاجم الفرنسي إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بداية من الموسم الرياضي القادم، قبل أن تفجّر إذاعة "كادينا سير"، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تواجد أحد ممثلي اللاعب، في مكاتب نادي مانشستر سيتي.

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وبعد المفاجأة التي فجّرتها "كادينا سير".. تم توجيه سؤال إلى جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، المقررة مساء الغد الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، بشأن التعاقد مع مبابي.

المدير الفني الإسباني أجاب على هذا السؤال؛ وهو يضحك: "أعتقد أنه لاعب جيد جدًا.. له مستقبل"؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن مبابي البالغ من العمر 25 سنة، يلعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف 2017، مسجلًا 244 هدفًا وصانعًا 105 آخرين، خلال 291 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.