فيديو | رد فعل صادم لميسي بعد إقحام قميص رونالدو أمامه!

النجم الأرجنتيني بدت عليه الصدمة!

طوال حوالي عقدين من الزمن كان صراع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائمًا، حتى انتقل أحدهما إلى دوري روشن السعودي والآخر إلى الدوري الأمريكي، ليظن البعض أن الأمور انتهت هنا.

لكن يبدو أن الصراع لا يزال مستمرًا، حيث لا يزال ميسي ورونالدو يجدان أنفسهما مضطران للتعامل مع جماهير اللاعب الآخر بشكل شبه يومي.

آخر مظاهر إثارة الجدل فيما يتعلق بالثنائي ظهرت عبر مقطع فيديو انتشر عبر عدة حسابات على الإنترنت، حاول فيه أحد الجماهير إقحام قميص لكريستيانو رونالدو أمام ليونيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميسي ظهر مصدومًا، ثم حدق لعدة ثوان في الشخص الذي حاول أن يناوله القميص، قبل أن يستمر في طريقه ويبعد الحارس الشخصي له ذلك المشجع.

جدير بالذكر أن ميسي على وشك الحصول على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، حيث من المقرر الإعلان عن الفائز في حفل بباريس مساء الإثنين.