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فيديو | رائعة كريستيانو رونالدو .. هل حرم الحكم النصر من ركلة جزاء صحيحة ضد شباب الأهلي؟

أحمد فرهود
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جدل تحكيمي في مباراة النصر وشباب الأهلي دبي

شهدت مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

الشوط الأول من مباراة النصر وشباب الأهلي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية "الرياض"، انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، كاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن يسجل هدفًا عالميًا لنادي النصر؛ بكرة مقصية رائعة.

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وأظهرت الإعادات التلفزيونية عبر الناقل الرسمي للمسابقة، اصطادم كرة رونالدو، في يد مدافع نادي شباب الأهلي دبي، وهي في طريقها إلى المرمى.

الأسطورة البرتغالية طلب من الحكم، التوجه إلى تقنية الفيديو "فار"، الغير موجودة أساسًا في هذا الدور الآسيوي؛ وسط قرار باستكمال اللعب بشكل طبيعي، دون احتساب ركلة جزاء.

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ولم تمر سوى 3 دقائق فقط من هذه اللعبة، حتى طلب رونالدو، الحصول على ركلة جزاء أخرى؛ وهذه المرة خرج عن شعوره، حيث تحدث بعصبية كبيرة مع الحكم.

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