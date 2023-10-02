فيديو | بذكريات كلاسيكو الريال وبرشلونة .. كريستيانو رونالدو يستفز دكة بدلاء استقلال دوشنبه

تصرف مثير من كريستيانو رونالدو في مباراة النصر واستقلال دوشنبه

أعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ذكريات احتفاله الشهير عندما كان لاعبًا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

رونالدو أعتاد على احتفاله الشهير "كالما كالما"، في كل مرة كان يسجل فيها هدفًا في ملعب نادي برشلونة الإسباني، في الكلاسيكو العالمي الكبير.

وبعد سنوات طويلة، وبالتحديد في مباراة النصر مع استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، حرص الأسطورة البرتغالية، على "استفزاز" المنافس، بهذا الاحتفال.

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وسجل كريستيانو، هدف التعادل للنصر في مرمى استقلال دوشنبه، ليتجه إلى دكة الفريق المنافس؛ قائلًا "كالما كالما - أنا هنا موجود".

وقلب النصر تأخره بهدف إلى الفوز (3-1) على الفريق الطاجيكستاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.