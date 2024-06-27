فيديو | دي بروينه يحمي لاعبي بلجيكا من ثورة الجماهير الغاضبة!

الشياطين تسلك المسار الصعب في يورو 2024

حرص كيفين دي بروينه، قائد منتخب بلجيكا، على حماية زملائه من هجوم الجماهير المتواجدة في ألمانيا لدعم "شياطين أوروبا"، خلال مشاركتهم في بطولة "يورو 2024".

وتأهل منتخب بلجيكا بشق الأنفس إلى دور الـ16، بعدما حل وصيفًا في المجموعة الخامسة بـ4 نقاطة فقط، حصدها من فوز على رومانيا (2-0) وتعادل سلبي مع أوكرانيا، وذلك بعد خسارته المفاجئة في الجولة الأولى من سلوفاكيا (1-0).

وتسبب فارق الأهداف في تواجد بلجيكا في مقعد الوصيف خلف رومانيا، ليذهب رفاق دي بروينه إلى المسار الصعب في البطولة، ويواجهون منتخب فرنسا المرعب في دور الـ16، خلال مسار يضم أيضًا إسبانيا وألمانيا والبرتغال.

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وشوهد دي بروينه وهو يشير لزملائه بالخروج من الملعب في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء مباراتهم مع أوكرانيا بالتعادل السلبي، حيث ذهب اللاعبون للتصفيق أمام الجماهير وشكرهم على الدعم، لكن الجماهير ردت بصيحات استهجان غاضبة، بسبب ضعف مستوى فريقها رغم التأهل.

وكان منتخب أوكرانيا على بعد هدف واحد فقط من الصعود على حساب بلجيكا، لكن دي بروينه ورفاقه تمكنوا من التمسك بنقطة الأمان للبقاء في ألمانيا.

وعلى الفور توجه القائد دي بروينه إلى زملائه وأشار إليهم بالذهاب إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، بينما تنشغل عقولهم بمواجهة فرنسا الصعبة يوم الإثنين المقبل في ثمن النهائي.