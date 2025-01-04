فيديو | دموع نجوم البحرين وبشت إبراهيم لطف الله .. احتفالات استثنائية بنهاية خليجي 26

شاهد احتفالات البحرين باللقب

أسدل الستار على بطولة خليجي 26 التي استضافتها الكويت خلال الأيام الماضية، بتتويج المنتخب البحريني باللقب، على التفوق على عمان بالمباراة النهائية.

ونجح منتخب البحرين في قلب النتيجة أمام عمان، بعد أن كان متأخرًا بهدف دون رد، لينجح في تسجيل هدفين لينجح في حسم اللقب لصالحه.

وبعد انتهاء المباراة مباشرة، احتفل إبراهيم لطف الله حارس مرمى البحرين بشكل خاص بالتتويج باللقب، حيث دخل في نوبة بكاء ليعبر عن فرحته الكبيرة.

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وتوجه للطف الله الحارس البديل عمار أحمد، الذي دخل هو الآخر في نوبة بكاء، وسط محاولات من زملائهم لتهدئتهم من أجل الاحتفال باللقب.

كما دخل خليل حيدر عضو اللجنة الإعلامية لبطولة خليجي 26، في نوبة بكاء، ليعبر عن سعادته بنجاح البطولة، حيث قال: "الحمد لله خلصت كل شيء وأصبح لا يوجد زعل".

وظهر الحارس البحريني إبراهيم لطف الله وهو يحتفل بالكأس، حيث كان يرتدي البشت، ليعبر عن سعادته الكبيرة باللقب.