"دماء على المستطيل الأخضر" .. إصابة عنيفة لنجم الأهلي أمام الرياض

نجم الأهلي يتعرض لإصابة دموية..

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تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لـ"إصابة دموية" أمام الرياض، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 48 من عمر المباراة.. سقط النجم التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأهلاوي، على أرضية الملعب، و"الدماء" تسيل من رأسه.

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إصابة ديميرال "الدموية"؛ جاءت بعد لعبة مشتركة مع الجامايكي أندري جراي، نجم نادي الرياض؛ أثناء محاولة كل منهما لعب الكرة برأسه، داخل منطقة الـ18 للفريق العاصمي.

تم معالجة جراي، ونهض بشكل سريع؛ بينما ظل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، يحاول لدقائق عديدة، إيقاف النزيف من رأس المدافع التركي، حتى نجح في ذلك أخيرًا؛ ليعود لاستئناف المباراة مجددًا.

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